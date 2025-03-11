Эксперт Колин Каухерд: «Лука Дончич не похож на Луку двухлетней давности»

Колин Каухерд считает, что Лука Дончич не покажет свою лучшую игру в этом сезоне.

«Мы должны быть честны относительно Луки. Он не был стабильно хорош в составе «Лейкерс». Он не в форме, он плохо играет в защите.

Лука не похож на Луку двухлетней давности. Тяжело быть в форме, когда ты не играл до февраля. Я не думаю, что в этом сезоне мы увидим великого Луку. Думаю, что он прибавит, но мы не увидим лучшую версию Луки. Ему нужно межсезонье, чтобы привести себя в форму», – сказал эксперт.