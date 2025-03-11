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Отец Луки Дончича: «Дражен Петрович – легенда. Лука еще далек от этого»

Отец Луки Дончича высказался о сравнении своего сына с Драженом Петровичем.

«Дражен – это все еще Дражен. Он легенда. Лука еще далек от этого, но я думаю, что он на правильном пути.

Я бы не стал их сравнивать, каждый был одним из лучших в свое время. Я рад, что кто-то из Европы показывает, что здесь играют в хороший баскетбол, как в прошлом, так и сейчас», – сказал Саша Дончич.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hrvatski Radio
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoДражен Петрович
logoНБА
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