Отец Луки Дончича: «Дражен Петрович – легенда. Лука еще далек от этого»

Отец Луки Дончича высказался о сравнении своего сына с Драженом Петровичем.

«Дражен – это все еще Дражен. Он легенда. Лука еще далек от этого, но я думаю, что он на правильном пути.

Я бы не стал их сравнивать, каждый был одним из лучших в свое время. Я рад, что кто-то из Европы показывает, что здесь играют в хороший баскетбол, как в прошлом, так и сейчас», – сказал Саша Дончич.