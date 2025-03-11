Отец Луки Дончича: «Дражен Петрович – легенда. Лука еще далек от этого»
Отец Луки Дончича высказался о сравнении своего сына с Драженом Петровичем.
«Дражен – это все еще Дражен. Он легенда. Лука еще далек от этого, но я думаю, что он на правильном пути.
Я бы не стал их сравнивать, каждый был одним из лучших в свое время. Я рад, что кто-то из Европы показывает, что здесь играют в хороший баскетбол, как в прошлом, так и сейчас», – сказал Саша Дончич.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hrvatski Radio
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