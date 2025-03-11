Лука Дончич о судействе в матче против «Нетс»: «Это было несправедливо»

Лука Дончич раскритиковал судей после поражения от «Нетс».

«Я ничего не скажу. Но думаю, что все видели игру, поэтому все знают, что произошло.

Это было несправедливо. Но нужно просто продолжать играть. Врать не буду, это было несправедливо», – сказал звездный разыгрывающий «Лейкерс ».