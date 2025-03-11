0

Лука Дончич о судействе в матче против «Нетс»: «Это было несправедливо»

Лука Дончич раскритиковал судей после поражения от «Нетс».

«Я ничего не скажу. Но думаю, что все видели игру, поэтому все знают, что произошло.

Это было несправедливо. Но нужно просто продолжать играть. Врать не буду, это было несправедливо», – сказал звездный разыгрывающий «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Luka Updates в соцсети X
logoЛука Дончич
logoНБА
судьи
logoЛейкерс
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич, Теодосич, Бодирога, Принтезис и Тавареш выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги
59 минут назад
Беверли о Дончиче: «Он больше и умеет продавать нарушения»
7сегодня, 12:06
Стивен Эй Смит назвал Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума лучшим дуэтом в НБА
3сегодня, 08:29
Дончич реализовал бросок с 10 метров в концовке с «Нетс»
8сегодня, 05:12Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Пари НН», МБА-МАИ встретится с «Автодором»
854 минуты назадLive
Дончич, Теодосич, Бодирога, Принтезис и Тавареш выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги
59 минут назад
Летевший из Омска в Москву самолет со «Спартой энд К» совершил вынужденную посадку в Перми
сегодня, 13:56
Егор Демин – в пятерке лучших первокурсников и удостоен почетного упоминания конференции Big 12
12сегодня, 13:39
Леброн Джеймс о Маркиффе Моррисе: «Мне его не хватало»
4сегодня, 13:28
Тим Хардуэй: «У Бола Бола те же способности, что и у Виктора Вембаньямы»
11сегодня, 13:18
Беверли о Дончиче: «Он больше и умеет продавать нарушения»
7сегодня, 12:06
Кирк Голдсберри: «Никс» явно устают в концовках матчей»
4сегодня, 11:52
Шон Кемп: «MVP финала-96 не Джордан, а Деннис Родман»
9сегодня, 10:51
Никола Йокич – об MVP: «Играю как никогда в жизни»
15сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
19 минут назад
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
47 минут назад
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
сегодня, 14:16
Невеста Влада Голдина: «Впервые встретились в библиотеке»
сегодня, 14:06
Джей Джей Редик: «Наш сезон перевернулся с приходом Финни-Смита»
2сегодня, 12:28
Кирк Голдсберри: «Формула успеха «Пистонс» напрямую связана с Кейдом Каннингемом»
сегодня, 12:00
Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль» Иерусалим – «Гран-Канария», «Валенсия» – «Клуж» и другие матчи
сегодня, 11:39
Билл Симмонс о травме Леброна: «Такое происходит, когда пытаешься успеть везде»
2сегодня, 11:37
Скотти Пиппен-младший: «Я бы обыграл отца один на один»
7сегодня, 10:57
«Новый Орлеан» проведет два предсезонных матча в Австралии
3сегодня, 10:31