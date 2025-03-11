Дончич, Теодосич, Бодирога, Принтезис и Тавареш выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги

Евролига назвала имена еще пяти игроков, выбранных в All-25.

Евролига объявила имена третьей пятерки игроков, выбранных в сборную All-25, которая чествует самых ярких звезд первой четверти века турнира. Ими стали Лука Дончич , Милош Теодосич , Деян Бодирога , Гиоргос Принтезис и ЭдиТавареш.

Они присоединились к Нандо Де Коло, Серхио Юлю, Рамунасу Шишкаускасу, Вассилису Спанулису, Николе Вуйчичу, Димитрису Диамантидису, Майку Джеймсу, Василие Мицичу, Энтони Паркеру и Серхио Родригесу.

В голосовании участвовали главные тренеры Евролиги, которые выигрывали чемпионат, члены сборной All-Decade и MVP, а также представители СМИ и болельщики.