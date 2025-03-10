Тайрон Лю покинул игру с «Сакраменто» из-за боли в спине
Главный тренер оставил команду и уехал домой.
Ассистент Брайан Шоу исполнил обязанности главного тренера в матче с «Кингз».
Лю является главным тренером «Клипперс» на протяжении пяти сезонов. Эта игра стала первой, которую он был вынужден пропустить.
Встреча закончилась победой «парусников» – 111:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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