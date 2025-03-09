Сроки возвращения Томаса Уолкапа в состав «Олимпиакоса» не определены, защитник отправился на реабилитацию в Бостон

Томас Уолкап не может вылечить спину.

Разыгрывающий «Олимпиакоса » не играет в Евролиге с января и провел последний матч в Греции в феврале, усугубив травму.

Ранее сообщалось, что баскетболист обойдется без операции и пропустит около месяца, однако на данный момент восстановление Уолкапа не идет по плану.

Защитник отправился в Бостон для прохождения программы реабилитации. Ее сроки пока не определены.

Уолкап набирал 4,7 очка, 4,7 передачи и 1,1 перехвата за 21,3 минуты в среднем в матчах Евролиги.