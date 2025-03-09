Сроки возвращения Томаса Уолкапа в состав «Олимпиакоса» не определены, защитник отправился на реабилитацию в Бостон
Томас Уолкап не может вылечить спину.
Разыгрывающий «Олимпиакоса» не играет в Евролиге с января и провел последний матч в Греции в феврале, усугубив травму.
Ранее сообщалось, что баскетболист обойдется без операции и пропустит около месяца, однако на данный момент восстановление Уолкапа не идет по плану.
Защитник отправился в Бостон для прохождения программы реабилитации. Ее сроки пока не определены.
Уолкап набирал 4,7 очка, 4,7 передачи и 1,1 перехвата за 21,3 минуты в среднем в матчах Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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