Томас Уолкап выбыл на месяц с травмой спины, но избежал необходимости операции

Томас Уолкап пропустит месяц.

«Олимпиакос» временно лишился своего разыгрывающего. Уолкап набирал 4,7 очка, 4,7 передачи и 1,1 перехвата за 21,3 минуты в среднем в матчах Евролиги .

Защитник сыграл последний матч в четвертьфинале Кубка Греции против «Кардицаса». У Уолкапа возникли проблемы со спиной. Клуб не исключал возможной необходимости операционного вмешательства, но последнее обследование принесло позитивные новости.

Уолкап восстановится в обычном порядке, на что потребуется еще около месяца. «Олимпиакос » исследовал рынок обменов, ожидая информации по здоровью разыгрывающего, и теперь скорректирует свои планы с учетом новых сведений.