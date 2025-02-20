Томас Уолкап выбыл на месяц с травмой спины, но избежал необходимости операции
Томас Уолкап пропустит месяц.
«Олимпиакос» временно лишился своего разыгрывающего. Уолкап набирал 4,7 очка, 4,7 передачи и 1,1 перехвата за 21,3 минуты в среднем в матчах Евролиги.
Защитник сыграл последний матч в четвертьфинале Кубка Греции против «Кардицаса». У Уолкапа возникли проблемы со спиной. Клуб не исключал возможной необходимости операционного вмешательства, но последнее обследование принесло позитивные новости.
Уолкап восстановится в обычном порядке, на что потребуется еще около месяца. «Олимпиакос» исследовал рынок обменов, ожидая информации по здоровью разыгрывающего, и теперь скорректирует свои планы с учетом новых сведений.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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