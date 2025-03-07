«Локомотив-Кубань» подписал защитника Джона Дженкинса до конца сезона

«Локо» усилил заднюю линию.

Клуб из Краснодара подписал американского защитника Джона Дженкинса (34 года, 193 см). Игрок был выбран 23-м на драфте-2012 НБА и провел 171 матч за 6 лет в НБА, набирая 5 очков за 12,8 минуты в среднем.

Дженкинс выступал в Испании и Франции, а последнее время провел в Пуэрто-Рико, где набирал 15,2 очка за матч в среднем.

«Потеряв сразу двух снайперов – Джонсона и Андерсона, мы вышли на рынок свободных агентов в поисках опытного игрока с хорошим броском, который сможет в короткие сроки вписаться в наши игровые взаимодействия. Джон Дженкинс – опытный снайпер, который играл и в НБА, и в Европе. Его главное качество – трёхочковый и средний бросок, но отдать пас он тоже может и знает, как действовать в разных ситуациях», – сообщил главный тренер Андрей Ведищев.