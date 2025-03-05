Ваня Дркушич: «Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России»
Ваня Дркушич прокомментировал перформанс болельщиков «Црвены Звезды».
«Видел перформанс болельщиков «Црвены Звезды» на баскетбольном матче против «Жальгириса».
За те полгода, что я выступал в «Црвене Звезде», почувствовал тесную связь между сербами и россиянами. Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России», — сказал защитник футбольного «Зенита».
Во время матча белградской «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» 27 февраля болельщики сербской команды исполнили песню «Катюша» и вывесили российские флаги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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