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Ваня Дркушич: «Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России»

Ваня Дркушич прокомментировал перформанс болельщиков «Црвены Звезды».

«Видел перформанс болельщиков «Црвены Звезды» на баскетбольном матче против «Жальгириса».

За те полгода, что я выступал в «Црвене Звезде», почувствовал тесную связь между сербами и россиянами. Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России», — сказал защитник футбольного «Зенита».

Во время матча белградской «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» 27 февраля болельщики сербской команды исполнили песню «Катюша» и вывесили российские флаги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЖальгирис
logoЦрвена Звезда
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