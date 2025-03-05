Ваня Дркушич: «Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России»

Ваня Дркушич прокомментировал перформанс болельщиков «Црвены Звезды».

«Видел перформанс болельщиков «Црвены Звезды» на баскетбольном матче против «Жальгириса ».

За те полгода, что я выступал в «Црвене Звезде », почувствовал тесную связь между сербами и россиянами. Почти на каждой игре сербские болельщики выражают поддержку в адрес России», — сказал защитник футбольного «Зенита».

Во время матча белградской «Црвены Звезды» с литовским «Жальгирисом» 27 февраля болельщики сербской команды исполнили песню «Катюша» и вывесили российские флаги.