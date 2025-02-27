Дени Авдия не смог закончить матч против «Вашингтона» из-за травмы бедра

Дени Авдия досрочно покинул площадку в игре с «Уизардс».

«Портленд » впервые встретился с «Вашингтоном » в этом сезоне. Дени Авдия в первый раз сыграл против бывшей команды, которую покинул в результате обмена летом.

Авдия провел всего 6 минут на площадке, набрав 5 очков, 2 подбора и 1 передачу, и выбыл с травмой четырехглавой мышцы бедра.

«Немного обидно. Хотел закончить встречу, помочь команде. Но мы победили, уже хорошо.

Это часть спорта, полечусь, поправлюсь и буду в порядке. Не то чтобы я хотел что-то доказать. Просто пытался показать свою игру, порадовать болельщиков и получить удовольствие», – поделился форвард.

Участие баскетболиста в следующем матче против «Бруклина» под вопросом.