Дени Авдия не смог закончить матч против «Вашингтона» из-за травмы бедра
Дени Авдия досрочно покинул площадку в игре с «Уизардс».
«Портленд» впервые встретился с «Вашингтоном» в этом сезоне. Дени Авдия в первый раз сыграл против бывшей команды, которую покинул в результате обмена летом.
Авдия провел всего 6 минут на площадке, набрав 5 очков, 2 подбора и 1 передачу, и выбыл с травмой четырехглавой мышцы бедра.
«Немного обидно. Хотел закончить встречу, помочь команде. Но мы победили, уже хорошо.
Это часть спорта, полечусь, поправлюсь и буду в порядке. Не то чтобы я хотел что-то доказать. Просто пытался показать свою игру, порадовать болельщиков и получить удовольствие», – поделился форвард.
Участие баскетболиста в следующем матче против «Бруклина» под вопросом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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