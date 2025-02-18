В лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний дорогостоящий состав команды
«Бостон» могут ждать обмены кого-то из ведущих игроков.
По информации MassLive, в лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний состав команды.
За следующий сезон с учетом зарплатной ведомости и налоговых выплат «Бостону» придется заплатить 513 миллионов долларов.
Кристапс Порзингис называется основным кандидатом на обмен, но латыш может оказаться не единственным в составе действующих чемпионов, кому придется сменить команду.
Вик Грусбек выставил «Селтикс» на продажу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MassLive
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