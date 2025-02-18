В лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний дорогостоящий состав команды

«Бостон» могут ждать обмены кого-то из ведущих игроков.

По информации MassLive, в лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний состав команды.

За следующий сезон с учетом зарплатной ведомости и налоговых выплат «Бостону » придется заплатить 513 миллионов долларов.

Кристапс Порзингис называется основным кандидатом на обмен, но латыш может оказаться не единственным в составе действующих чемпионов, кому придется сменить команду.

Вик Грусбек выставил «Селтикс» на продажу.