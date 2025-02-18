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В лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний дорогостоящий состав команды

«Бостон» могут ждать обмены кого-то из ведущих игроков.

По информации MassLive, в лиге считают, что новые владельцы «Селтикс» не захотят содержать нынешний состав команды.

За следующий сезон с учетом зарплатной ведомости и налоговых выплат «Бостону» придется заплатить 513 миллионов долларов. 

Кристапс Порзингис называется основным кандидатом на обмен, но латыш может оказаться не единственным в составе действующих чемпионов, кому придется сменить команду.

Вик Грусбек выставил «Селтикс» на продажу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: MassLive
logoКристапс Порзингис
Вик Грусбек
logoБостон
возможные переходы
logoНБА
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