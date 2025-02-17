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«Никогда такого не слышал». Стеф Карри посмеялся над вопросом о «всего» 11 Матчах всех звезд

Стеф Карри был удивлен формулировкой журналиста.

Репортер начал вопрос со слов о «всего 11 участиях в Матчах всех звезд».

«Черт побери, у тебя по-настоящему высокая планка ожиданий. Честно говоря, никогда за всю мою жизнь не слышал формулировку «всего 11», – удивился звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».

Карри участвует в Матчах всех звезд с 2014 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
logoНБА
logoСтефен Карри
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logoГолден Стэйт
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