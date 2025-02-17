«Никогда такого не слышал». Стеф Карри посмеялся над вопросом о «всего» 11 Матчах всех звезд
Стеф Карри был удивлен формулировкой журналиста.
Репортер начал вопрос со слов о «всего 11 участиях в Матчах всех звезд».
«Черт побери, у тебя по-настоящему высокая планка ожиданий. Честно говоря, никогда за всю мою жизнь не слышал формулировку «всего 11», – удивился звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».
Карри участвует в Матчах всех звезд с 2014 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем