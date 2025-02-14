Пол Джордж играет последние 4-5 матчей на инъекциях
Пол Джордж делает все, чтобы выходить на площадку.
Форвард «Филадельфии» несколько раз серьезно травмировал левое колено, а также получил ряд других повреждений, среди которых повреждение связок мизинца.
По информации инсайдера Шэмса Чарании, последние 4-5 матчей Джордж выходил после инъекций, стараясь помочь команде, которая борется за попадание в зону плей-ин.
На фоне травм баскетболист проводит неудачный сезон, набирая 16,1 очка, 5,3 подбора, 4,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем в 35 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
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