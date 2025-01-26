Пол Джордж пройдет МРТ-обследование мизинца

Полу Джорджу предстоит пройти МРТ-обследование левого мизинца.

Форвард «Филадельфии» покинул площадку во второй четверти субботнего матча против «Чикаго » (109:97) и не вернулся в игру после того, как травмировал мизинец левой руки. Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс сообщил после игры, что Джорджу в воскресенье должны сделать МРТ, чтобы проверить на наличие повреждений.

Палец Джорджа согнулся назад, когда он пытался перехватить мяч у центрового «Буллс» Николы Вучевича .