Главный тренер женской сборной Литвы Римантас Григас обвинен в сексуальных домогательствах

Римантас Григас находится под подозрением.

Главного тренера женской сборной Литвы обвиняют в сексуальных домогательствах.

Сведения поступили от баскетболисток, имена которых пока не раскрываются.

«Будет созвано заседание комиссии по этике и дисциплине, и будет назначен человек, который окончательно подготовит протокол сбора фактов.

Затем это будет передано игрокам сборной, в первую очередь нам нужна информация от них», – прокомментировал ситуацию президент литовской Федерации баскетбола Миндаугас Балчюнас.