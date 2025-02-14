Главный тренер женской сборной Литвы Римантас Григас обвинен в сексуальных домогательствах
Римантас Григас находится под подозрением.
Главного тренера женской сборной Литвы обвиняют в сексуальных домогательствах.
Сведения поступили от баскетболисток, имена которых пока не раскрываются.
«Будет созвано заседание комиссии по этике и дисциплине, и будет назначен человек, который окончательно подготовит протокол сбора фактов.
Затем это будет передано игрокам сборной, в первую очередь нам нужна информация от них», – прокомментировал ситуацию президент литовской Федерации баскетбола Миндаугас Балчюнас.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Sputnik Литва
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