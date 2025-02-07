Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Шоле»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Гравлин-Дюнкерк» дома сыграет с «Шоле». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 14-3, Монако – 14-4, Париж – 13-4, Виллербан – 13-5, Бурк – 12-6, Сен-Кантен – 10-8, Ле-Ман – 10-8, Элан Шалон – 8-10, Дижон – 8-10, Нанси – 8-10, Гравлин-Дюнкерк – 7-11, Страсбур – 7-11, Нантер – 6-12, Лимож – 6-12, Ле-Портель – 5-13, Стад Рошеле – 2-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.