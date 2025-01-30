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Остин Ривз: «Моей главной целью во время первого сезона было приехать на матч раньше Леброна Джеймса»

Остин Ривз рассказал, как пытался приехать на матч раньше Леброна Джеймса.

«Он не пропускает ни одного дня. Неважно, выходной это день или нет. Моей главной целью во время первого сезона было приехать на матч раньше Леброна. Я хотел приехать первым на арену.

Я старался приехать к 2:30 или 3. Но каждый раз, когда я приезжал, я видел его машину на парковке. В следующем я решил увеличить свои шансы и приехал в 1:30. Максимум, что мне удалось, это увидеть, как он проезжает по туннелю, когда я подъезжал. После этого я понял, что приехать так рано просто невозможно», – рассказал защитник «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт TheYoungManAndTheThree в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
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