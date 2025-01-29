Леброн Джеймс обошел Мориса Чикса и стал 6-м в истории НБА по перехватам

Леброн Джеймс вошел в Топ-6 НБА по перехватам за карьеру.

По ходу встречи с «Филадельфией» форвард «Лейкерс » совершил 1 перехват и поднялся на чистое 6-е место, обойдя прославленного игрока НБА Мориса Чикса (2 310). На 5-й строчке Гэри Пэйтон (2 445).