Леброн Джеймс обошел Мориса Чикса и стал 6-м в истории НБА по перехватам
Леброн Джеймс вошел в Топ-6 НБА по перехватам за карьеру.
По ходу встречи с «Филадельфией» форвард «Лейкерс» совершил 1 перехват и поднялся на чистое 6-е место, обойдя прославленного игрока НБА Мориса Чикса (2 310).
На 5-й строчке Гэри Пэйтон (2 445).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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