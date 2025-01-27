Боб Майерс: «Раньше между Карри и Леброном была некоторая неприязнь. Сейчас у них много общего»

Боб Майерс рассказал об отношениях между Леброном Джеймсом и Стефеном Карри.

«У Леброна и Стеф не было особых отношений, когда они выходили друг против друга в финалах. Но сейчас они очень дружелюбны по отношению друг к другу. Между ними существует большое уважение.

Возможно, в начале была некоторая неприязнь, что-то вроде мелочности, мысли в духе «он пытается отобрать то, что принадлежит мне». Мне кажется, что все это ушло, теперь они смотрят друг на друга как на партнеров, у которых много общего», – считает бывший глава офиса «Уорриорз».