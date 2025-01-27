Чендлер Парсонс: «Трачу миллион в год на то, что вредит моему телу, и не могу повторить то, что делает Леброн Джеймс, в пустом зале»

Чендлер Парсонс прокомментировал форму Леброна Джеймса.

40-летняя звезда «Лейкерс » тратит 1-2 миллиона долларов в год на свое тело.

«Я трачу миллион долларов в год на то, что вредит моему телу, и это очень весело, но я не могу повторить то, что он делает , даже в пустом зале. Мой отец написал мне во время матча с «Бостоном », был впечатлен его выступлением», – поделился 36-летний бывший баскетболист.

«В какие-то из его моментов кажется, что он стал удивлять самого себя», – прокомментировал игру Джеймса Лу Уильямс.