«Финикс» выменял у «Коннектикута» Алиссу Томас
В женской НБА состоялся крупный обмен.
«Финикс» заполучил 5-кратную участницу Матча всех звезд Алиссу Томас.
«Меркьюри» отправит в «Коннектикут» защитников Наташу Клауд и Ребекку Аллен, а также 12-й выбор драфта 2025, получив взамен Томас и Тай Харрис.
32-летняя Томас в среднем набирала 10,6 очка, 8,4 подбора и 7,9 передачи при 50,9% с игры в минувшем сезоне WNBA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем