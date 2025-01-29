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«Финикс» выменял у «Коннектикута» Алиссу Томас

В женской НБА состоялся крупный обмен.

«Финикс» заполучил 5-кратную участницу Матча всех звезд Алиссу Томас.

«Меркьюри» отправит в «Коннектикут» защитников Наташу Клауд и Ребекку Аллен, а также 12-й выбор драфта 2025, получив взамен Томас и Тай Харрис.

32-летняя Томас в среднем набирала 10,6 очка, 8,4 подбора и 7,9 передачи при 50,9% с игры в минувшем сезоне WNBA.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoАлисса Томас
Ребекка Аллен
переходы
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