Георгиос Барцокас о разрешении конфликта с Шарунасом Ясикявичюсом: «Нас объединяет любовь к «Манчестер Юнайтед»
Георгиос Барцокас заявил, что его конфликт с Шарунасом Ясикявичюсом разрешен.
«Да, мы поговорили, и вопрос был решен. Это одна из тех ситуаций, которые часто случаются, когда идет жесткая борьба и напряжение зашкаливает.
У нас очень хорошие отношения. Нас объединяет любовь к «Манчестер Юнайтед», поэтому у нас нет проблем», – сказал главный тренер «Олимпиакоса» накануне матча против «Фенербахче».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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