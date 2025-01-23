Георгиос Барцокас о разрешении конфликта с Шарунасом Ясикявичюсом: «Нас объединяет любовь к «Манчестер Юнайтед»

Георгиос Барцокас заявил, что его конфликт с Шарунасом Ясикявичюсом разрешен.

«Да, мы поговорили, и вопрос был решен. Это одна из тех ситуаций, которые часто случаются, когда идет жесткая борьба и напряжение зашкаливает.

У нас очень хорошие отношения. Нас объединяет любовь к «Манчестер Юнайтед», поэтому у нас нет проблем», – сказал главный тренер «Олимпиакоса » накануне матча против «Фенербахче ».