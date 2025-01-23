Стеф Карри о поражении от «Кингз»: «Несколько небрежных владений в третьей четверти, а так играли отлично»

Стеф Карри прокомментировал неудачу в матче с «Сакраменто».

«Уорриорз» выиграли первую половину со счетом 65:48, но уступили 17 очков в 3-й 12-минутке (20:37). Матч закончился в пользу «Кингз» со счетом 123:117.

Разыгрывающий Стеф Карри оформил дабл-дабл (14 + 12 передач), но сумел набрать всего 2 очка во второй половине.

«У нас была пара небрежных владений в 3-й четверти. А так мы отлично выступали и реализовывали план на игру в большей ее части. Они бросили свои силы на то, чтобы остановить меня. Это позволило нам двигать мяч, получить открытые броски.

Нам нужно оставаться дисциплинированными и справляться с такими типами защит. Разыгрывать простые комбинации, быть надежными. Мы слишком торопились. Но нужно отдать противнику должное, они смогли вернуться в игру», – заключил Карри.