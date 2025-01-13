«Сакраменто» одержал 7 побед подряд и снова идет в зоне плей-ин

«Кингз» продолжили победную серию.

«Сакраменто » в воскресенье справился с «Чикаго» (124:119) на выезде, одержав седьмую победу подряд.

«Кингз» с результатом 20-19 идут девятыми в Западной конференции. Преображение команды случилось после увольнения Майка Брауна и назначения на его место Дага Кристи .