«Сакраменто» одержал 7 побед подряд и снова идет в зоне плей-ин
«Кингз» продолжили победную серию.
«Сакраменто» в воскресенье справился с «Чикаго» (124:119) на выезде, одержав седьмую победу подряд.
«Кингз» с результатом 20-19 идут девятыми в Западной конференции. Преображение команды случилось после увольнения Майка Брауна и назначения на его место Дага Кристи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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