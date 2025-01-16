Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
«В Лиге ВТБ много игроков, которые своей карьерой заслужили попадание на Матч Звезд, при этом, выбирая wild card, мы учитывали и достижения в текущем чемпионате.
Никита Курбанов и Андрей Воронцевич – самые титулованные игроки в истории нашего чемпионата, также они сыграли во всех без исключения сезонах Лиги, это уже настоящие легенды.
Тимофей Герасимов в составе «Енисея» проводит лучший сезон в карьере, являясь одним из лидеров красноярской команды.
Патрик Миллер – один из самых ярких игроков чемпионата, настоящий мотор «Локо». Девон Акун Перселл – MVP прошлого Матча Звезд, он умеет играть не только эфффективно, но и красиво. Керем Кантер из «Автодора» первый турецкий игрок в российских командах Лиги, при этом Кантер в каждом матче доказывает, что является одним из лучших центровых чемпионата», – рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.
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