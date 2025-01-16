2

Стали известны последние восемь игроков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

Определены все участники Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025.

В третьем этапе лига выбрала по четыре российских и иностранных игрока, которые получили wild card.

«Хозяева»:

– Тимофей Герасимов, «Енисей»

– Антон Астапкович, ЦСКА

Никита Курбанов, ЦСКА

Андрей Воронцевич, «Зенит»

«Гости»:

Мело Тримбл, ЦСКА

– Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»

Девон Акун-Перселл, УНИКС

– Керем Кантер, «Автодор»

Ранее свой выбор сделали болельщики и СМИ.

Итоговые составы команд:

«Хозяева»: Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Александр Гудумак («Локо»), Илья Попов («Самара»), Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Кирилл Елатонцев, («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

«Гости»: Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («ПАРМА»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Ксавьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Девон Акун-Перселл (УНИКС), Керем Кантер («Автодор»).

Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
Мело Тримбл
logoНикита Курбанов
logoЕдиная лига ВТБ
Тимофей Герасимов
logoАнтон Астапкович
Керем Кантер
Девон Акун-Перселл
logoАндрей Воронцевич
Патрик Миллер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
14 января, 18:14
Победившая команда на Матче звезд Лиги ВТБ получит приз 5 миллионов рублей
210 января, 10:43
Стали известны первые восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ 2025 года
26 января, 15:45
Илона Корстин: «В Матче звезд Лиги самые звездные российские игроки сыграют против лучших иностранных»
10 декабря 2024, 04:41
Рекомендуем
Главные новости
Джа Морэнт о данке через Вембаньяму: «Еще один парень под кольцом»
5 минут назад
Расселл Уэстбрук обошел Винса Картера по количеству очков за карьеру
18 минут назад
Энтони Эдвардс: «Стартовая пятерка играет ужасно»
328 минут назад
«Финикс» пытался включить Юсуфа Нуркича в обмен с «Шарлотт»
1сегодня, 14:51
Кевин Дюрэнт об уходе из «Тандер»: «Хотел пожить в другом городе. Я не знал ничего, кроме Оклахома-Сити»
12сегодня, 14:08
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает МБА, «Самара» сыграет с курским «Динамо» и другие матчи
сегодня, 14:03Live
Спенсер Динуидди о судейской ошибке: «Я заработал кучу денег благодаря этому приему»
3сегодня, 13:42Видео
Пау Газоль, Эндрю Богут и Майк Кшишевски будут включены в Зал славы ФИБА в 2025 году
1сегодня, 13:30Фото
Дмитрий Хвостов выбыл на полтора месяца из-за травмы колена
сегодня, 13:11
Евролига. «Милан» примет «Партизан», «Реал» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
сегодня, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Голден Стэйт» не хочет расставаться с Джонатаном Кумингой
346 минут назад
Илона Корстин о Матче звезд: «Выбирая wild card, учитывали и достижения в текущем чемпионате»
сегодня, 14:45
Донован Клинган пропустит как минимум неделю из-за растяжения
сегодня, 14:13
Факундо Кампаццо – MVP 21-го раунда Евролиги
сегодня, 13:51
Еврокубок. «Литкабелис» примет «Цедевиту-Олимпию»
сегодня, 08:45
Велимир Перасович о победе над «Астаной»: «Сегодня главной целью было сохранить интенсивность и концентрацию»
1вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Были очень собраны и мотивированы»
вчера, 19:14
Франц Вагнер о возвращении в строй: «Сейчас необходимо набрать форму»
3вчера, 15:10
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
вчера, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
14 января, 20:25
Рекомендуем