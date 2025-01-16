Стали известны последние восемь игроков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025

Определены все участники Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025.

В третьем этапе лига выбрала по четыре российских и иностранных игрока, которые получили wild card.

«Хозяева»:

– Тимофей Герасимов, «Енисей»

– Антон Астапкович, ЦСКА

– Никита Курбанов , ЦСКА

– Андрей Воронцевич , «Зенит»

«Гости»:

– Мело Тримбл , ЦСКА

– Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»

– Девон Акун-Перселл , УНИКС

– Керем Кантер, «Автодор»

Ранее свой выбор сделали болельщики и СМИ.

Итоговые составы команд:

«Хозяева» : Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Александр Гудумак («Локо»), Илья Попов («Самара»), Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Кирилл Елатонцев, («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

«Гости» : Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («ПАРМА»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Ксавьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Девон Акун-Перселл (УНИКС), Керем Кантер («Автодор»).

Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.