Стали известны последние восемь игроков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
В третьем этапе лига выбрала по четыре российских и иностранных игрока, которые получили wild card.
«Хозяева»:
– Тимофей Герасимов, «Енисей»
– Антон Астапкович, ЦСКА
– Никита Курбанов, ЦСКА
– Андрей Воронцевич, «Зенит»
«Гости»:
– Мело Тримбл, ЦСКА
– Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань»
– Девон Акун-Перселл, УНИКС
– Керем Кантер, «Автодор»
Ранее свой выбор сделали болельщики и СМИ.
Итоговые составы команд:
«Хозяева»: Вячеслав Зайцев («Уралмаш»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Александр Гудумак («Локо»), Илья Попов («Самара»), Самсон Руженцев («ПАРМА»), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Кирилл Елатонцев, («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).
«Гости»: Джеремайя Мартин («Уралмаш»), Алекса Аврамович (ЦСКА), Ройс Хэмм («ПАРМА»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Ксавьер Мун («Зенит»), Маркос Найт (УНИКС), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Девон Акун-Перселл (УНИКС), Керем Кантер («Автодор»).
Матч всех звезд пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.
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