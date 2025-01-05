Яннис Адетокумбо: «Болезнь повлияла на меня. Если сравнить мое тело с накопительным вкладом, сейчас я в минусе»

Дабл-дабла Янниса Адетокумбо не хватило для победы над «Портлендом» (102:105).

Звездный форвард стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко и 11 подборов при 14 из 26 с игры. Адетокумбо отдал 2 передачи при 4 потерях.

«Мне надо быть более агрессивным, войти в ритм, я определенно потерял его. Смазал много лэй-апов.

Мне кажется, что болезнь очень сильно повлияла на меня. 4-5 дней отразились на моем теле. Если сравнить его с накопительным вкладом, сейчас я в минусе. Мне надо возвращать форму, работать с весами, есть, заниматься кардио. Чтобы вернуться в плюс и соревноваться. Потому что сейчас я сам рою себе яму.

Думаю, что могу помочь команде гораздо больше. Задействовать ребят, давать им открытые броски и защищаться упорнее», – заключил форвард после поражения.

«Бакс» проиграли 4 из последних 5 матчей и идут пятыми на Востоке с результатом 17-16.