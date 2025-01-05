  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Адетокумбо: «Болезнь повлияла на меня. Если сравнить мое тело с накопительным вкладом, сейчас я в минусе»
2

Яннис Адетокумбо: «Болезнь повлияла на меня. Если сравнить мое тело с накопительным вкладом, сейчас я в минусе»

Дабл-дабла Янниса Адетокумбо не хватило для победы над «Портлендом» (102:105).

Звездный форвард стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко и 11 подборов при 14 из 26 с игры. Адетокумбо отдал 2 передачи при 4 потерях.

«Мне надо быть более агрессивным, войти в ритм, я определенно потерял его. Смазал много лэй-апов.

Мне кажется, что болезнь очень сильно повлияла на меня. 4-5 дней отразились на моем теле. Если сравнить его с накопительным вкладом, сейчас я в минусе. Мне надо возвращать форму, работать с весами, есть, заниматься кардио. Чтобы вернуться в плюс и соревноваться. Потому что сейчас я сам рою себе яму.

Думаю, что могу помочь команде гораздо больше. Задействовать ребят, давать им открытые броски и защищаться упорнее», – заключил форвард после поражения.

«Бакс» проиграли 4 из последних 5 матчей и идут пятыми на Востоке с результатом 17-16.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Янниса Адетокумбо, соцсети GiannisWorld
logoНБА
logoПортленд
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ассистент генменеджера «Бакс»: «Агент Лилларда сказал, что Дэйм хочет побеждать и играть с Яннисом»
125 сентября 2024, 16:40
Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо набрали 64 очка на двоих в матче с «Блэйзерс»
27 ноября 2023, 07:21Видео
Яннис Адетокумбо стал автором решающих попадания и блок-шота в матче с «Блэйзерс»
227 ноября 2023, 05:41Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Оклахома» примет «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
336 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Енисей» нанес первое поражение УГМК
40 минут назад
Единая лига ВТБ. «Енисей» обыграл «Автодор», УНИКС победил «Зенит» и другие результаты
2245 минут назад
Карл-Энтони Таунс избежал серьезной травмы в матче с «Буллз» и провел силовую тренировку сразу после поражения
сегодня, 13:30Видео
Виктор Вембаньяма о Николе Йокиче: «Уже научился у него очень многому. Пересмотрю его матчи, уверен, что замечу еще больше»
2сегодня, 12:59
Василий Карасев: «Текущий сезон в МБА самый трудный для меня, но это интересно»
сегодня, 12:33
Агент Станислав Рыжов о межсезонье «Зенита»: «Положительно можно оценить все трансферы»
сегодня, 12:11
Егор Демин набрал 3 очка и сделал 7 передач во втором матче после возвращения в состав «Кугарс»
3сегодня, 09:59
Брайс Сенсабо установил рекорд карьеры (34 очка) и помог «Юте» разгромить «Майами» (136:100)
6сегодня, 09:40Видео
Эрик Споэльстра о поражении (100:136) от «Юты»: «Не думаю, что у нас есть оправдания»
7сегодня, 09:33
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Карасев: «Когда ты отбиваешься, у тебя появляются возможности для хороших атак, чем мы и пользовались»
50 минут назад
Йовица Арсич: «Когда отдаешь всего себя, удача начинает благоволить тебе»
сегодня, 14:10
Миленко Богичевич: «Мы не играли с нужной энергией и с нужной агрессией»
сегодня, 13:59
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» – «Виллербан», «Монако» примет «Элан Шалон»
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Дубай», «Црвена Звезда» сыграет с ФМП и другие матчи
сегодня, 08:50
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет ПАОК
сегодня, 08:43
Чемпионат Италии. «Пистоя» – «Милан», «Реджо-Эмилия» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 08:40
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Анадолу Эфес», «Каршияка» примет «Фенербахче»
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Тревизо» выиграл у «Брешии», «Наполи» был сильнее «Дертоны»
вчера, 21:49
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть в гостях «Арис», «Кардицас» победил АЕК и другие результаты
1вчера, 21:26
Рекомендуем