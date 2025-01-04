Джейлен Саггс травмировал спину и покинул площадку в кресле-коляске

Джейлена Саггса увезли с площадки в кресле-коляске.

Защитник «Орландо» покинул площадку в кресле-коляске из-за спазмов в спине во время второй четверти матча против «Торонто ».

Саггс споткнулся, играя в защите, и упал, схватившись за поясницу. Игрок пролежал несколько минут, прежде чем ему помогли встать на ноги и усадили в кресло-коляску.

Саггс закрыл лицо полотенцем, когда его увозили с площадки. Он набрал 6 очков за 13 минут, «Орландо » выиграл матч со счетом 106:97.