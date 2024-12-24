Джонатан Куминга: «Многие, оказавшись на моем месте, бросили бы баскетбол»

Джонатан Куминга признался, что привык к своей роли в команде.

«Иногда я выхожу в стартовой пятерке, иногда не выхожу. Это не влияет на мою игру. На данном этапе карьеры я не могу опустить голову и не выйти на площадку, не играть усердно и не пытаться быть эффективным. Я просто выхожу и делаю свою работу, потому что даже не могу беспокоиться об этом. Чем больше ты беспокоишься о таких вещах, тем чаще ты терпишь неудачу. Я привык к этому.

Там, откуда я родом, всегда нужно быть психологически устойчивым. Многие, оказавшись на моем месте, бросили бы баскетбол. Им понадобился бы психотерапевт. У них возникло бы множество психологических проблем. Но это не влияет на меня. Пока я выхожу каждый день и просто играю, провожу время со своими партнерами по команде, они побуждают меня быть тем, кто я есть», – сказал форвард «Голден Стэйт».