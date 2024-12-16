Легенда «Финикса» Дик Ван Арсдейл ушел из жизни в возрасте 81 года

Умер Дик Ван Арсдейл.

Бывший баскетболист и тренер был членом «Круга славы» «Финикса ». Арсдейл 3 раза становился участником Матча всех звезд и помог команде впервые попасть в финал НБА в 1976 году, где уступил «Селтикс» (2-4).

Арсдейл набрал первые очки в истории «Финикса» в НБА в 1968 году.

Легендарному баскетболисту был 81 год.