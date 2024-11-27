Би Джей Армстронг о современном баскетболе: «Какие-то роботы бегают туда-сюда по площадке. Трехочковые, лэй-апы, попытки заработать фол»

3-кратный чемпион НБА Би Джей Армстронг раскритиковал современную лигу.

«Сейчас абсолютно ото всех людей в НБА можно услышать, что двухочковый бросок – это плохой бросок. Они говорят это мне в лицо, смотрят на меня с серьезным лицом и произносят это. Двухочковый сейчас – это плохой бросок. «Но я делал это! Я попадаю 60%!» «Ну, это все-таки плохой бросок, нам нужны сразу три очка. Мы хотим видеть трехочковые из угла, мы хотим проходы с лэй-апами или вставать на линию штрафных бросков». Я этого не понимаю.

На протяжении многих лет я просто говорил: «Буду смотреть, чтобы попытаться понять». Но все, что я знаю, это то, что лучшие игроки все бросают со средней дистанции. Почему? Потому что надо исходить из того, что дает тебе защита соперника, а еще нельзя выходить на площадку с заранее установленной программой, о которой знают оппоненты.

Я прихожу на матч, но не вижу креативности и воображения. Получается, что просто какие-то роботы бегают туда-сюда по площадке. Вы бежите к трехочковой линии, я бегу к трехочковой линии. Я пытаюсь исполнить лэй-ап. Если не получается, я пытаюсь заработать фол.

Если кто-то идет в проход, но нет свистка, игроки теперь сходят с ума, как будто автоматически должно фиксироваться нарушение. Они даже не идут именно к кольцу! Они не пытаются добраться до корзины, чтобы отправить туда мяч, они просто двигаются вперед, чтобы на них нарушили правила.

Проблема в том, что именно этому сейчас учат. Я не хочу винить самих игроков. Этому сейчас учат. Мы лишили баскетболистов всякого воображения, игроки больше не умеют читать защиту и исходить из конкретной ситуации на площадке. Теперь это просто программа.

Все 30 команд играют одинаково. Как так вышло? Они все собрались в одной большой комнате и пришли к выводу, что играть нужно именно так? Все играют в нападении без позиций, по периметру, пытаясь растянуть защиту, все забивают по 50 трехочковых за вечер, и тот, кто попадет больше трехочковых, выигрывает матч», – заявил бывший игрок «Чикаго».