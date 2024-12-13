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Саша Обрадович: «Со мной уже связывались, но я заслуживаю места в большом клубе»

Саша Обрадович готовится к продолжению карьеры после ухода из «Монако».

Клуб расстался с 55-летним сербским специалистом после неровного начала сезона.

«Со мной уже связывались. Но это 20-й год моей тренерской работы. Я преодолел много трудностей, показал максимальную отдачу. Работал в менее именитых организациях, в больших клубах, тренировал великих игроков. Не хочу показаться слишком заносчивым, но я заслуживаю места в большом клубе, серьезного шанса.

Все эти годы я работал на эту репутацию, мой уровень мотивации и вовлеченности на высоком уровне. Я хочу добиться успеха, работать и преодолевать трудности. Все, что случилось, только помогло мне вырасти.

Так что в этом сезоне сказал, что не буду работать просто ради места. Буду уважать себя и ждать подходящей возможности», – заявил Обрадович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
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