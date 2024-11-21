Генеральный менеджер «Монако» об увольнении Саши Обрадовича: «Смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию»
«Последовательность и стабильность были центральными чертами нашей команды под руководством Саши. Хотя мы часто испытывали трудности в начале сезонов, мы всегда находили свой ритм и показывали стабильные результаты. К сожалению, в этот раз этого не произошло.
Несмотря на положительный процент побед в Евролиге, команда с трудом показывала стабильный высококачественный баскетбол.
Мы впали в тревожные привычки и пока не нашли ритм, который определяет настоящего претендента на титул. Эта нестабильность сделала решение неизбежным. Поскольку мы нацелены на решение самых серьезных задач, мы посчитали, что смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию, переориентировать команду и восстановить привычки, необходимые для конкуренции с лучшими клубами Евролиги», – сказал генеральный менеджер «Монако».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий