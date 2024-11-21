Генеральный менеджер «Монако» об увольнении Саши Обрадовича: «Смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию»

Алексей Ефимов объяснил увольнение Саши Обрадовича с поста главного тренера.

«Последовательность и стабильность были центральными чертами нашей команды под руководством Саши . Хотя мы часто испытывали трудности в начале сезонов, мы всегда находили свой ритм и показывали стабильные результаты. К сожалению, в этот раз этого не произошло.

Несмотря на положительный процент побед в Евролиге , команда с трудом показывала стабильный высококачественный баскетбол.

Мы впали в тревожные привычки и пока не нашли ритм, который определяет настоящего претендента на титул. Эта нестабильность сделала решение неизбежным. Поскольку мы нацелены на решение самых серьезных задач, мы посчитали, что смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию, переориентировать команду и восстановить привычки, необходимые для конкуренции с лучшими клубами Евролиги», – сказал генеральный менеджер «Монако ».