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Генеральный менеджер «Монако» об увольнении Саши Обрадовича: «Смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию»

Алексей Ефимов объяснил увольнение Саши Обрадовича с поста главного тренера.

«Последовательность и стабильность были центральными чертами нашей команды под руководством Саши. Хотя мы часто испытывали трудности в начале сезонов, мы всегда находили свой ритм и показывали стабильные результаты. К сожалению, в этот раз этого не произошло.

Несмотря на положительный процент побед в Евролиге, команда с трудом показывала стабильный высококачественный баскетбол.

Мы впали в тревожные привычки и пока не нашли ритм, который определяет настоящего претендента на титул. Эта нестабильность сделала решение неизбежным. Поскольку мы нацелены на решение самых серьезных задач, мы посчитали, что смена тренера – единственный способ встряхнуть ситуацию, переориентировать команду и восстановить привычки, необходимые для конкуренции с лучшими клубами Евролиги», – сказал генеральный менеджер «Монако».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМонако
logoСаша Обрадович
logoчемпионат Франции
Алексей Ефимов
logoTurkish Airlines EuroLeague
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