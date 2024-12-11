В Санкт-Петербурге завершился Форум АСБ 2024
Форум состоялся с 4 по 6 декабря на базе университета ИТМО. Участниками стали руководители баскетбольных программ университетов, тренеры, менеджеры, действующие и экс-игроки чемпионата, а также сотрудники Ассоциации студенческого баскетбола.
В рамках Форума состоялась презентация книги «PRO100ДВ», главным редактором которой является председатель Наблюдательного совета АСБ Александр Владимирович Коновалов. В презентации приняли участие экс-игроки АСБ Александр Печерский и Роман Мурзин.
Опубликовано: Sports
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