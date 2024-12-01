Алексей Швед набрал 11 очков и 9 передач в победном матче против «Нинбо»
«Шаньси» Алексея Шведа разгромил «Нинбо» со счетом 140:116.
Российский защитник набрал 11 очков, сделал 9 передач, 3 подбора и 1 блок-шот.
«Шаньси» занимает 3-е место в чемпионате Китая с показателями 9-3.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт CBA
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