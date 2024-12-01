11 очков и 8 передач. Алексей Швед набирает ход в чемпионате Китая

«Шаньси» уступил «Чжэцзяну» – 127:131.

Российский защитник провел 16 минут на площадке. На его счету 11 очков, 8 передач и 2 подбора. Швед реализовал 2 из 4 двухочковых бросков, 2 из 4 трехочковых и 1 штрафной.

Это лучший результат игрока за первые три матча после возвращения в состав команды. В первых двух встречах защитник проводил по 9 минут на площадке.

Шаньси идет на 5-м месте в таблице чемпионата с результатом 8-3.