11 очков и 8 передач. Алексей Швед набирает ход в чемпионате Китая
«Шаньси» уступил «Чжэцзяну» – 127:131.
Российский защитник провел 16 минут на площадке. На его счету 11 очков, 8 передач и 2 подбора. Швед реализовал 2 из 4 двухочковых бросков, 2 из 4 трехочковых и 1 штрафной.
Это лучший результат игрока за первые три матча после возвращения в состав команды. В первых двух встречах защитник проводил по 9 минут на площадке.
Шаньси идет на 5-м месте в таблице чемпионата с результатом 8-3.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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