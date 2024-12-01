«Чем дальше, тем больше новых трудностей всплывает». Проблема с коленом стала новостью для Стефа Карри
Стеф Карри пропустил матч для восстановления.
Разыгрывающий столкнулся с двусторонним тендинитом колена.
«Это новая проблема. Может привести к постоянным ноющим ощущениям, если ей не заниматься. Мы разработали протокол, по которому я работаю каждый день, чтобы сыграть на опережение и справиться с ситуацией по ходу сезона. Я не беспокоюсь об этом совсем. Но чем дальше по карьере, тем больше новых трудностей всплывает, нужно понять, что с этим делать.
Сейчас чувствую себя нормально. Тяжело начал матч. Пытался понять свои ощущения после короткого перерыва. Но постепенно разошелся, надеюсь, что так будет и дальше. Нам нужно решить, что делать с командной игрой», – поделился информацией Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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