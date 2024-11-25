Джон Браун близок к возвращению после травмы. Ожидается, что он сможет играть через 3-4 недели
Джон Браун на финальной стадии восстановительного процесса.
Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции, который восстанавливается после травмы плеча, как ожидается, сможет играть на уровне Евролиги через 3-4 недели.
Форвард набирал 5,4 очка и 2,8 подбора в среднем за игру в минувшем чемпионате Франции. «Монако» решил расстаться с 32-летним баскетболистом после того, как он перенес операцию.
Браун уже участвует в контактных упражнениях на площадке, восстановление проходит без осложнений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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