Джон Браун близок к возвращению после травмы. Ожидается, что он сможет играть через 3-4 недели

Джон Браун на финальной стадии восстановительного процесса.

Лучший защитный игрок прошлого чемпионата Франции, который восстанавливается после травмы плеча, как ожидается, сможет играть на уровне Евролиги через 3-4 недели.

Форвард набирал 5,4 очка и 2,8 подбора в среднем за игру в минувшем чемпионате Франции. «Монако» решил расстаться с 32-летним баскетболистом после того, как он перенес операцию.

Браун уже участвует в контактных упражнениях на площадке, восстановление проходит без осложнений.