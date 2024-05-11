Томас Уолкап из «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите сезона-23/24 Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Баскетбол - видео Эди Тавареш Томас Уолкап Джон Браун Баскетбол

Томас Уолкап получил индивидуальную награду Евролиги.

Разыгрывающий «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите по итогам сезона-23/24.

Уолкап удостоился этой чести по результатам голосования главных тренеров Евролиги.

«Олимпиакос» позволял соперникам набирать 74,4 очка за игру – лучший результате в Евролиге-23/24 – и в третий раз подряд пробился в «Финал четырех».

Эди Тавареш из «Реала» занял второе место в голосовании, Джон Браун из «Монако» на третьей позиции.

Средние показатели Уолкапа в сезоне – 8,1 очка, 3,0 подбора, 4,8 передачи и 1,6 перехвата.

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