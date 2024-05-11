Томас Уолкап из «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите сезона-23/24 Евролиги

Томас Уолкап получил индивидуальную награду Евролиги.

Разыгрывающий «Олимпиакоса» признан лучшим по игре в защите по итогам сезона-23/24.

Уолкап удостоился этой чести по результатам голосования главных тренеров Евролиги.

« » позволял соперникам набирать 74,4 очка за игру – лучший результате в Евролиге-23/24 – и в третий раз подряд пробился в «Финал четырех».

из «Реала» занял второе место в голосовании, из «Монако» на третьей позиции.

Средние показатели Уолкапа в сезоне – 8,1 очка, 3,0 подбора, 4,8 передачи и 1,6 перехвата.