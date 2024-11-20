Деррик Уайт: «Мы были в курсе, что у «Кливленда» серия из 15 побед»
Деррик Уайт признал, что «Селтикс» вышли на матч с «Кэвз» с особой мотивацией.
Действующие чемпионы НБА нанесли «Кавальерс» первое поражение в сезоне – 120:117.
«Дополнительная мотивация? Да, мы знали, что у «Кливленда» серия из 15 побед.
Все были в курсе, что они пока никому не проигрывали и приезжают к нам в таком статусе. К тому же это встреча Кубка НБА, где мы начали с поражения. Так что это был ответственный, важный матч. Мы все были в курсе предматчевых раскладов», – сказал защитник «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости