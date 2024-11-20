Деррик Уайт: «Мы были в курсе, что у «Кливленда» серия из 15 побед»

Деррик Уайт признал, что «Селтикс» вышли на матч с «Кэвз» с особой мотивацией.

Действующие чемпионы НБА нанесли «Кавальерс» первое поражение в сезоне – 120:117.

«Дополнительная мотивация? Да, мы знали, что у «Кливленда» серия из 15 побед.

Все были в курсе, что они пока никому не проигрывали и приезжают к нам в таком статусе. К тому же это встреча Кубка НБА, где мы начали с поражения. Так что это был ответственный, важный матч. Мы все были в курсе предматчевых раскладов», – сказал защитник «Селтикс».