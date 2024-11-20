Эван Мобли о матче с «Бостоном»: «Хорошая проверка. Мы можем обыграть кого угодно»
Эван Мобли подвел итоги матча с «Бостоном».
Действующие чемпионы НБА нанесли «Кавальерс» первое поражение в сезоне – 120:117.
«Я рад тому, как мы вернулись в игру. Это главное, чему я могу порадоваться. Мы начали не лучшим образом. Это и подвело нас. Но в целом у меня ощущение, что «Кэвз» провели довольно неплохую игру.
Это была хорошая проверка. Из того, что я увидел, мы можем обыграть кого угодно», – считает бигмен «Кливленда».
Мобли завершил встречу с 22 очками, 11 подборами и 6 передачами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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