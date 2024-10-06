Марио Хезоня вернулся в состав «Реала» после болезни

Марио Хезоня пропустил финал Суперкубка и начало Евролиги.

Хорватский форвард «Реала » выбыл из строя после того, как заболел и в результате потерял 7 килограммов веса.

Клуб уступил трофей Суперкубка Испании «Уникахе» и проиграл первые раунды национального чемпионата и Евролиги «Баскету Корунья» и «Баварии» соответственно.

Хезоня летом подписал 5-летнее соглашение с «Реалом» после трудных переговоров.