Марио Хезоня вернулся в состав «Реала» после болезни
Марио Хезоня пропустил финал Суперкубка и начало Евролиги.
Хорватский форвард «Реала» выбыл из строя после того, как заболел и в результате потерял 7 килограммов веса.
Клуб уступил трофей Суперкубка Испании «Уникахе» и проиграл первые раунды национального чемпионата и Евролиги «Баскету Корунья» и «Баварии» соответственно.
Хезоня летом подписал 5-летнее соглашение с «Реалом» после трудных переговоров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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