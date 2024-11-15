«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
«Мэверикс» проводят неудачный отрезок чемпионата.
Поражение от «Юты» стало четвертым подряд. «Даллас» уступал оппонентам со средней разницей в 2 очка.
«Мэверикс» проиграли:
«Финиксу» дома – 113:114;
«Денверу» в гостях – 120:122;
«Голден Стэйт» в гостях – 117:120;
«Юте» в гостях – 113:115.
Команда находится на 12-м месте в Западной конференции с результатом 5-7.
«Даллас» занимает 21 место в лиге по показателю плюс/минус в клатче – «-1,7». Лидирует в этом рейтинге «Кливленд» с «+7,2».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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