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«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка

«Мэверикс» проводят неудачный отрезок чемпионата.

Поражение от «Юты» стало четвертым подряд. «Даллас» уступал оппонентам со средней разницей в 2 очка.

«Мэверикс» проиграли:

Команда находится на 12-м месте в Западной конференции с результатом 5-7.

«Даллас» занимает 21 место в лиге по показателю плюс/минус в клатче – «-1,7». Лидирует в этом рейтинге «Кливленд» с «+7,2».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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