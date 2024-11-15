«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка

«Мэверикс» проводят неудачный отрезок чемпионата.

Поражение от «Юты» стало четвертым подряд. «Даллас» уступал оппонентам со средней разницей в 2 очка.

«Мэверикс» проиграли:

«Финиксу » дома – 113:114;

«Денверу » в гостях – 120:122;

«Голден Стэйт » в гостях – 117:120;

«Юте» в гостях – 113:115.

Команда находится на 12-м месте в Западной конференции с результатом 5-7.

«Даллас » занимает 21 место в лиге по показателю плюс/минус в клатче – «-1,7». Лидирует в этом рейтинге «Кливленд » с «+7,2».