Финансовый аудит выявил в бюджете Федерации баскетбола Сербии дефицит почти в миллион евро

Федерация баскетбола Сербии испытывает значительный финансовый дефицит.

С приходом нового руководства в Федерации баскетбола Сербии был проведен финансовый аудит.

Аудит выявил, что в настоящее время организация имеет дефицит в размере 100 000 000 сербских динаров (854 526 евро) в бюджете, а также «многочисленные нелогичности в финансовых операциях».

Примечательно, что минувшим летом со счета федерации было потрачено около 609 000 евро на билеты на Олимпийские игры в Париже.

По словам федерации, это не единственное необычное использование средств, с которым столкнулся аудит организации и компании «Basket Group».