Финансовый аудит выявил в бюджете Федерации баскетбола Сербии дефицит почти в миллион евро
Федерация баскетбола Сербии испытывает значительный финансовый дефицит.
С приходом нового руководства в Федерации баскетбола Сербии был проведен финансовый аудит.
Аудит выявил, что в настоящее время организация имеет дефицит в размере 100 000 000 сербских динаров (854 526 евро) в бюджете, а также «многочисленные нелогичности в финансовых операциях».
Примечательно, что минувшим летом со счета федерации было потрачено около 609 000 евро на билеты на Олимпийские игры в Париже.
По словам федерации, это не единственное необычное использование средств, с которым столкнулся аудит организации и компании «Basket Group».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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