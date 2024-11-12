«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»

Виталий Фридзон рассказал, какой совет дал Артему Дзюбе при переходе в «Акрон».

«Дзюба очень позитивно отзывался обо мне? Рад, что Артем так думает. Вообще, Дзюба — очень хороший человек. И семья у Артема просто супер. С Дзюбой нередко общаемся, порой ходим вместе в ресторан, кушаем.

Дзюба советовался с вами перед тем, как подписать контракт с «Акроном»?

Не, я узнал в новостях. Мы потом созвонились, я сказал Артему: «Конечно, иди, поиграй. Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет — заканчивай играть». Ну, все вроде хорошо. Эту тему потом больше не обсуждали», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.