«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»
Виталий Фридзон рассказал, какой совет дал Артему Дзюбе при переходе в «Акрон».
«Дзюба очень позитивно отзывался обо мне? Рад, что Артем так думает. Вообще, Дзюба — очень хороший человек. И семья у Артема просто супер. С Дзюбой нередко общаемся, порой ходим вместе в ресторан, кушаем.
Дзюба советовался с вами перед тем, как подписать контракт с «Акроном»?
Не, я узнал в новостях. Мы потом созвонились, я сказал Артему: «Конечно, иди, поиграй. Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет — заканчивай играть». Ну, все вроде хорошо. Эту тему потом больше не обсуждали», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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