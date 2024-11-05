Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона

Зак Иди показал статистику, которую не показывал ни один новичок с 1984 года.

Центровой «Мемфиса » Зак Иди в матче против «Бруклина » (104:106) набрал 25 очков, сделал 12 подборов и 4 блок-шота. Иди стал первым новичком после легендарного Хакима Оладжувона (1984 год), который достиг таких показателей в одном матче при 90% реализации бросков с игры. Иди был выбран «Мемфисом» под 9-м номером драфта-2024.