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Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона

Зак Иди показал статистику, которую не показывал ни один новичок с 1984 года.

Центровой «Мемфиса» Зак Иди в матче против «Бруклина» (104:106) набрал 25 очков, сделал 12 подборов и 4 блок-шота.

Иди стал первым новичком после легендарного Хакима Оладжувона (1984 год), который достиг таких показателей в одном матче при 90% реализации бросков с игры.

Иди был выбран «Мемфисом» под 9-м номером драфта-2024.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
logoМемфис
logoБруклин
logoНБА
logoХаким Оладжувон
logoЗак Иди
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