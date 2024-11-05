Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона
Зак Иди показал статистику, которую не показывал ни один новичок с 1984 года.
Центровой «Мемфиса» Зак Иди в матче против «Бруклина» (104:106) набрал 25 очков, сделал 12 подборов и 4 блок-шота.
Иди стал первым новичком после легендарного Хакима Оладжувона (1984 год), который достиг таких показателей в одном матче при 90% реализации бросков с игры.
Иди был выбран «Мемфисом» под 9-м номером драфта-2024.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт StatMamba в соцсети X
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