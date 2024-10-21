Кевин Гарнетт: «Зак Иди напоминает чертовых Лью Альсиндора и Яо Мина»
Кевин Гарнетт заявил, что его впечатлила игра Зака Иди в предсезонке НБА.
«Зак Иди напоминает чертовых Лью Альсиндора (имя Карима Абдул-Джаббара при рождении – Спортс’’) и Яо Мина», – заявил прославленный игрок НБА.
В последнем предсезонном матче с «Индианой» новичок «Мемфиса» набрал 23 очка. Гарнетт пошутил по поводу уровня доминирования 224-сантиметрового центрового, обратившись к соведущему Полу Пирсу.
«Все это смотрелось так, будто ты вышел играть на заднем дворе вместе со своим сынишкой», – сказал Кевин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Memphis Commercial Appeal
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