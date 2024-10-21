Кевин Гарнетт: «Зак Иди напоминает чертовых Лью Альсиндора и Яо Мина»

Кевин Гарнетт заявил, что его впечатлила игра Зака Иди в предсезонке НБА.

«Зак Иди напоминает чертовых Лью Альсиндора (имя Карима Абдул-Джаббара при рождении – Спортс’’) и Яо Мина », – заявил прославленный игрок НБА .

В последнем предсезонном матче с «Индианой» новичок «Мемфиса » набрал 23 очка. Гарнетт пошутил по поводу уровня доминирования 224-сантиметрового центрового, обратившись к соведущему Полу Пирсу.

«Все это смотрелось так, будто ты вышел играть на заднем дворе вместе со своим сынишкой», – сказал Кевин .