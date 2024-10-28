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Единая лига ВТБ. УНИКС примет МБА-МАИ

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

Казанский УНИКС примет столичную МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 9-1, ЦСКА – 8-1, Зенит – 7-2, УНИКС – 6-3, Пари Нижний Новгород – 6-3, Уралмаш – 4-6, Парма – 4-6, Самара – 3-5, МБА-МАИ – 3-6, Енисей – 3-6, Автодор – 3-7, Астана – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoМБА-МАИ
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