«Голден Стэйт» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Брэндина Подземски
Брэндин Подземски входит в долгосрочные планы «Уорриорз».
21-летний защитник набирает 9,5 очка, 5 подборов и 3,5 передачи за 27 минут в среднем в матчах этого регулярного чемпионата.
«Голден Стэйт» отказывался рассматривать варианты с обменом Подземски в это межсезонье и воспользовался опцией на 3-й год в контракте новичка.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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