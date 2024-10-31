«Голден Стэйт» воспользовался опцией на 3-й год в контракте Брэндина Подземски

Брэндин Подземски входит в долгосрочные планы «Уорриорз».

21-летний защитник набирает 9,5 очка, 5 подборов и 3,5 передачи за 27 минут в среднем в матчах этого регулярного чемпионата.

«Голден Стэйт» отказывался рассматривать варианты с обменом Подземски в это межсезонье и воспользовался опцией на 3-й год в контракте новичка.