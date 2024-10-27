Сергей Иванов: «Четверка лидеров Единой лиги ВТБ примерно равны по силе»
Сергей Иванов отметил, что четверка лидеров Лиги ВТБ примерно равны по силе.
«Четверка лидеров лиги примерно равны по силе. И все их личные встречи это доказывают, в том числе сегодняшний.
Это была хорошая, прекрасная игра. Как имеющий отношение к Единой лиге я очень доволен», – сказал почетный президент лиги.
Московский ЦСКА дома нанес краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое поражение в сезоне – 92:91.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости