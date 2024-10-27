Сергей Иванов: «Четверка лидеров Единой лиги ВТБ примерно равны по силе»

Сергей Иванов отметил, что четверка лидеров Лиги ВТБ примерно равны по силе.

«Четверка лидеров лиги примерно равны по силе. И все их личные встречи это доказывают, в том числе сегодняшний.

Это была хорошая, прекрасная игра. Как имеющий отношение к Единой лиге я очень доволен», – сказал почетный президент лиги.

Московский ЦСКА дома нанес краснодарскому «Локомотиву-Кубань» первое поражение в сезоне – 92:91.